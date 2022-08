Violenza, eccessi, donne e un regno sul ring: 80 anni di Carlos Monzon (Di domenica 7 agosto 2022) Lo chiamavano "Escopeta". Nello spagnolo degli argentini, è il fucile. Ma, per rendere ancora meglio il concetto con un italiano quasi vernacolare, la schioppettata. Quella che ti fa secco. E non c'è ... Leggi su gazzetta (Di domenica 7 agosto 2022) Lo chiamavano "Escopeta". Nello spagnolo degli argentini, è il fucile. Ma, per rendere ancora meglio il concetto con un italiano quasi vernacolare, la schioppettata. Quella che ti fa secco. E non c'è ...

