Un' opportunità straordinaria Renzi | messaggio in codice per Calenda?

(Di domenica 7 agosto 2022) "Tra tante difficoltà, internazionali e domestiche, ora è il momento della Politica con la P maiuscola. Abbiamo una": questo il tweet di Matteodopo la decisione di Carlodi lasciare la coalizione formata da Letta, Fratoianni, Bonelli e Di Maio. Un'alleanza troppo variegata per i suoi gusti. A incuriosire, però, è stato soprattutto l'hashtag che il leader di Italia viva ha messo alla fine del suo: "#TerzoPolo". Che sia un invito rivolto al suo amico? Alcuni seguaci dell'ex premier sembrano avere interpretato il tweet proprio come unindirizzato al leader di Azione: "Tu e Carlo, che coppia", ha scritto qualcuno. Qualcuno altro invece: "Fatelo con". E ancora: "Avanti su, fai ...

Renzi: terzo polo"Qualcuno mi chiede: e se ora Letta riaprisse al Movimento Provo a dare una mano e a evitare ulteriori imbarazzi, dopo le dannose decisioni che sono già ...' Non intendo andare avanti nell'alleanza con il Pd': lo ha annunciato Carlo Calenda in tv intervistato da Lucia Annunziata a 'Mezz'ora in +'. "Non mi sento a mio agio con questo, non c'è dentro ...