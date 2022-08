Spezia, l’assenza di Maggiore fa rumore: cessione più vicina (Di domenica 7 agosto 2022) l’assenza di Maggiore in Coppa Italia contro il Como fa rumore in casa Spezia: le cessione appare ora più vicina Il Secolo XIX analizza la situazione di Giulio Maggiore. La sua assenza ieri contro il Como ha fatto molto rumore e appare ora inevitabile una separazione. Lo Spezia sembra essersi convinto a salutare il proprio capitano, che nel futuro potrebbe approdare alla corte della Salernitana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 agosto 2022)diin Coppa Italia contro il Como fain casa: leappare ora piùIl Secolo XIX analizza la situazione di Giulio. La sua assenza ieri contro il Como ha fatto moltoe appare ora inevitabile una separazione. Losembra essersi convinto a salutare il proprio capitano, che nel futuro potrebbe approdare alla corte della Salernitana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ncorrasco : @Bubu_Inter @Giuls1994 @AndreaWally1985 Ma certo che lo puoi scrivere, ci mancherebbe ?? Per me l'assenza di Ranocch… - sportli26181512 : Spezia, i convocati per la Coppa Italia: presenti subito gli ex Milan Maldini e Caldara: Sono ventisei i calciatori… - AntisteClub : Tocca un mese fuori. Piccola riflessione: Ci sta subire infortuni in partita, anche nel precampionato, ma quella co… -