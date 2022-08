Siviglia, ufficiale Isco: contratto biennale per ex Real Madrid (Di domenica 7 agosto 2022) Il Siviglia ha comunicato ufficialmente l’ingaggio di Isco, 30enne centrocampista svincolatosi dal Real Madrid dopo ben nove stagioni con la maglia dei Blancos. Rinforzo importante per gli andalusi di Lopetegui, con la società che ha spiegato come nella giornata di domani il giocatore si sottoporrà alle visite mediche, dopo cui potrà firmare il contratto biennale. IL COMUNICATO DEL Siviglia SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Ilha comunicato ufficialmente l’ingaggio di, 30enne centrocampista svincolatosi daldopo ben nove stagioni con la maglia dei Blancos. Rinforzo importante per gli andalusi di Lopetegui, con la società che ha spiegato come nella giornata di domani il giocatore si sottoporrà alle visite mediche, dopo cui potrà firmare il. IL COMUNICATO DELSportFace.

