Tragedia a Montalto di Castro | il PM chiede rispetto per il padre indagato

Il padre del giovane è formalmente indagato, ma si tratta di un atto dovuto. Una tragedia ha scosso la comunità di Montalto di Castro, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo essere stato sepolto vivo da una buca nella sabbia. La Procura ha aperto un'indagine, iscrivendo il padre del giovane nel registro degli indagati per omicidio colposo. Tuttavia, il procuratore capo di Civitavecchia, Alberto Liguori, ha sottolineato che si tratta di un atto dovuto, necessario per consentire le indagini e l'autopsia. Il procuratore: "La pena naturale è già in fase di espiazione".

