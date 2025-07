L’Italia difende il podio in VNL a Lubiana nella terza settimana debutta Marco Meoni nello staff

C’è una final eight da sigillare, c’è un terzo posto da difendere, c’è una squadra che può e deve crescere e ci sono degli avversari che sulla carta sono piĂą o meno inferiori ma che muoiono dalla voglia di mettere in difficoltĂ i campioni del mondo e magari strappare quei punti che possono servire alla salvezza o a conquistare l’accesso alla fase finale del torneo. L’ ultima settimana di Volley Nations League è un intreccio di obiettivi, di necessitĂ e di interessi di classifica, che le partite acquisteranno piĂą o meno importanza in base ai risultati che si verranno a sommare, ma per l’Italia c’è da mettere piĂą fieno in cascina possibile per conquistare l’ accesso alla fase finale prima di tutto e magari farlo nel modo migliore possibile, con una posizione che permetta di evitare le avversarie piĂą forti almeno nel primo turno e che assicuri un tabellone abbordabile, anche se il livello è altissimo e qualsiasi rivale è molto complicato da battere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia difende il podio in VNL, a Lubiana nella terza settimana debutta Marco Meoni nello staff

In questa notizia si parla di: italia - difende - podio - lubiana

Ungheria si ritira dalla Cpi, Salvini difende Orban ma Tajani frena: “Italia rimane” - In post su X pubblicato dal vicepremier leghista Matteo Salvini, che commenta la scelta di Istanbul di uscire dalla Corte penale internazionale, si legge: "Scelta di giustizia e libertà , di sovranità e coraggio".

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Roglic guadagna su tutti, Del Toro salva la maglia rosa, Tiberi si difende - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 17.30 Egan Bernal è caduto nelle battute iniziali della cronometro.

L’Ucraina difende l’Europa, l’Italia pensa all’America - Ancora una volta, su una decisione del Parlamento europeo che riguarda, direttamente o indirettamente, il confronto con la Russia di Vladimir Putin, i tre partiti della maggioranza che sostiene il governo di Giorgia Meloni hanno preso tre posizioni diverse.

L’Italia difende il podio in VNL, a Lubiana nella terza settimana debutta Marco Meoni nello staff.

Starting Six: l'Italia a Lubiana con i giovani - Corriere dello Sport - Starting Six al maschile ci presenta l’imminente 3a week di VNL di Lubiana in Slovenia, che precederà le Finals in programma dal 27 al 30 giugno a Lodz in Polonia. Riporta corrieredellosport.it

L'Ambasciata d'Italia a Lubiana celebra la Repubblica - C'era anche l'ex Presidente della Repubblica di Slovenia Borut Pahor alle celebrazioni della Festa della Repubblica organizzate dall'Ambasciata Italiana a Lubiana. Secondo rtvslo.si