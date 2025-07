Ultimo ha scelto Tor Vergata. Durante il decimo stadio Olimpico e la sua terza data sold out, nella sua Roma, Ultimo ha fatto una sorpresa ai suoi fan. Ha rivelato che terrà un mega concerto nella Capitale nel 2026. Il titolo dell’evento sarà “La favola per sempre” e andrà in scena appunto a Tor Vergata. La data da segnare in calendario è il 4 luglio 2026. Non l’ha scelta a caso Ultimo che il 4 luglio 2019 ha riempito il suo primo stadio Olimpico. “Questo non sarà solo un concerto. Questo è il raduno degli ultimi. Questa è la favola per sempre. 4 Luglio 2026. Per la storia”, ha scritto Ultimo, Niccolò Moriconi, su Instagram. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Tor Vergata per i 10 anni di musica di Ultimo