Savianoconfermate condanne boss-legale

17.00 La Corte d'Appello di Roma ha confermato le condanne ad un anno e mezzo di carcere per il capoclan Francesco Bidognetti e un anno e due mesi per l'avvocato Michele Santonastaso nell'ambito del processo per le minacce rivolte nel 2008 al giornalista Roberto Saviano e alla giornalista Rosaria Capacchione. Il fatto avvenne durante il processo di appello Spartacus a Napoli nei confronti del clan dei Casalesi. Nel procedimento sono parte civile la Fnsi e l'Ordine dei giornalisti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: saviano - condanne - confermate - boss

Minacce a Saviano, confermate condanne a boss e avvocato - La Corte d'Appello di Roma ha confermato le condanne ad 1 anno e mezzo di carcere per il capoclan Francesco Bidognetti e 1 anno e due mesi per l'avvocato Michele Santonastaso nell'ambito del processo per le minacce rivolte nel 2008 al giornalista Roberto Saviano e alla giornalista Rosaria Capacchione.

Minacce a Saviano e Capacchione: confermate le condanne per Bidognetti e Santonastaso - ROMA, 14 LUGLIO 2025 – La Corte d’Appello di Roma ha confermato le condanne nei confronti del boss Francesco Bidognetti e dell’avvocato Michele Santonastaso per le minacce rivolte nel 2008 ai giornalisti Roberto Saviano e Rosaria Capacchione.

Minacce a Capacchione e Saviano, confermate le condanne per il boss Bidognetti e l’avvocato Santonastaso - La giornalista e lo scrittore, entrambi sotto scorta da anni, furono minacciati durante il processo "Spartacus" nel 2008.

Minacce a Saviano, confermate le condanne al boss e all'avvocato: un anno e mezzo a Bidognetti, un anno e due mesi a Santonastaso. Il fatto avvenne durante il processo di appello Spartacus a Napoli nei confronti del clan dei Casalesi. #ANSA Vai su X

Minacce a Saviano, confermate le condanne al boss e all'avvocato; Minacce a Capacchione e Saviano, in appello confermate condanne per boss e avvocato; Minacce a Saviano e Capacchione, confermata in Appello la condanna per il boss Francesco Bidognetti. Lo scrittore: «Mi ha rubato la vita».

Roberto Saviano, confermate le condanne al boss Bidognetti e al suo avvocato per le minacce al giornalista - La Corte d'Appello di Roma ha confermato le condanne ad un anno e mezzo di carcere per il capoclan Francesco Bidognetti e un anno e due mesi ... msn.com scrive

Minacce a Saviano e Capacchione, confermate condanne a boss e avvocato - Rai ed i suoi 918 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Come scrive msn.com