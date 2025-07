Amarcord | il capolavoro di Federico Fellini in versione restaurata al Giunti Odeon

Firenze, 14 luglio 2025 - Il cinema √® la necessit√† di avere un sentimento religioso della vita. Tra passato e presente, sogno e realt√†, nostalgia dell'infanzia e paura della morte. La poesia quotidiana trasfigurata in una maionese impazzita di ricordi e suggestioni, personaggi reali o bozzetti soltanto immaginati, ma utili a comporre il puzzle meraviglioso e paradossale dell'esistenza. "Amarcord" - in romagnolo "mi ricordo", ma secondo lo sceneggiatore Tonino Guerra anche la comanda dei ricchi che ordinavano al bar l'amaro Cora - √® il racconto di una stagione, da una primavera all'altra, nel borgo riminese di San Giuliano, vicino al Ponte di Tiberio: Federico Fellini lo ricostruisce negli studi di Cinecitt√† con la complicit√† della variopinta tavolozza di Giuseppe Rotunno e le arie svolazzanti di Nino Rota, ma il patrimonio di immagini che colorano ogni singola inquadratura sono figlie del proprio vissuto e delle memorie dell'avvocato Luigi "Titta" Benzi, protagonista del film e suo grande amico. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Amarcord: il capolavoro di Federico Fellini in versione restaurata al Giunti Odeon

RESTAURATO IN 4K Mercoledì 9 e Giovedì 10 Luglio e Mercoledì 16 e Giovedì 17 Luglio ore: 21:00 al Cinema Mazzini di Biella torna sul grande schermo un capolavoro assoluto del cinema: #amarcord di #FedericoFellini.

