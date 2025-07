Commissario Ue Commercio Sefcovic | Dazi al 30% proibitivi per scambi commerciali con Usa

(Agenzia Vista) Bruxelles, 14 luglio 2025 “Siamo onesti, l'idea di un'aliquota tariffaria del 30% è di fatto proibitiva per gli scambi commerciali reciproci. Renderebbero quasi impossibile continuare gli scambi commerciali come siamo abituati. Discuterò con i Ministri i prossimi passi per le prossime settimane, che si concentreranno su quattro aree: negoziati, misure di riequilibrio, coinvolgimento di partner che condividono gli stessi ideali e diversificazione dei nostri scambi commerciali”, lo ha detto il Commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, all'arrivo al Consiglio Ue Commercio. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Commissario Ue Commercio Sefcovic: Dazi al 30% proibitivi per scambi commerciali con Usa

In questa notizia si parla di: commerciali - scambi - commissario - commercio

Cina e Ue uniscono le forze contro i dazi di Trump: «Aboliremo tutte le restrizioni sugli scambi commerciali». E Xi invita von der Leyen a Pechino - Di fronte alla guerra dei dazi scatenata da Donald Trump, persino la Cina – a lungo osteggiata dall’Occidente – appare un partner commerciale più affidabile degli Stati Uniti.

Trump annuncia aumento degli scambi commerciali con India e Pakistan - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che intente aumentare "sostanzialmente" gli scambi commerciali con India e Pakistan.

Slovenia, con l’Italia scambi commerciali a oltre 10 miliardi nel 2024 - Slovenia e Italia sono legate anche da scambi commerciali che nel 2024 hanno superato i 10 miliardi. “Il mercato italiano è tradizionalmente molto importante per le aziende slovene – afferma l’ Ambasciatore della Slovenia in Italia, Matja Longar, in un’intervista a ‘Relazioni internazionali di Tribuna politica ed economica’ – le nostre esportazioni si concentrano maggiormente nel Nord Italia  ma stiamo lavorando per estenderle all’ Italia centrale e meridionale “.

? Nelle giornate del 26 e 27 giugno si sono svolti gli esami di fine anno dell’Intidanza Academy del coreografo e artista Kenny Del Castillo Huaman. Csen Piemonte è stato presente in veste di commissario d’esame insieme a rappresentanti del Comune di Vai su Facebook

Dazi, Sefcovic (Ue): «Individuate nuove contromisure per 72 miliardi di importazioni dagli Usa; Commissario Ue Commercio Sefcovic: Dazi al 30% proibitivi per scambi commerciali con Usa; Dialogo o contromisure: la Ue sta cercando una via d'uscita dal caos dazi.

Commissario Ue Commercio Sefcovic: Dazi al 30% proibitivi per scambi commerciali con Usa - “Siamo onesti, l'idea di un'aliquota tariffaria del 30% è di fatto proibitiva per gli scambi commerciali reciproci. Riporta ilgiornale.it

Ue, Sefcovic: dazi al 30% proibitivi per scambi commerciali con Usa - "Siamo onesti, l'idea di un'aliquota tariffaria del 30% è di fatto proibitiva per gli scambi commerciali reciproci". Scrive libero.it