La recente sentenza del processo “Angeli e Demoni” – pronunciata il 9 luglio 2025 – ha spazzato via quasi tutte le accuse: su 14 imputati, 11 sono stati assolti (“perché il fatto non sussiste”) o prosciolti per prescrizione, mentre solo tre sono stati condannati con pene lievi e sospese. In ambito penale, dunque, il Tribunale non ha trovato riscontri al sistema illecito o a un “business degli affidi”: l’impianto accusatorio originario, con oltre 100 capi per frode, maltrattamenti, lesioni e peculato, è crollato. La Procura chiedeva 64 anni di carcere, ma il giudizio ha ridimensionato drasticamente ogni addebito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bibbiano, giustizia e società