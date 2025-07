Final Cut in Venice 2025 | otto nuovi film in anteprima tra cui i progetti di Mamadou Dia e Sara Ishaq

Venezia, 14 luglio 2025 – È stata annunciata la selezione ufficiale 2025 di Final Cut in Venice, il programma dell’ industria cinematografica della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia dedicato a film in post-produzione provenienti da Paesi africani e dal Medio Oriente (Iraq, Giordania, Libano, Palestina, Siria e Yemen). Tra i titoli più attesi di questa tredicesima edizione – che si svolgerà dal 31 agosto al 2 settembre nell’ambito del Venice Production Bridge – spiccano: “Legacy (Soleil, Lune, Étoiles)”, il nuovo documentario di Mamadou Dia, regista senegalese già premiato a Locarno nel 2019 con “Il padre di Nafi”. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Final Cut in Venice 2025: otto nuovi film in anteprima, tra cui i progetti di Mamadou Dia e Sara Ishaq

