Pallanuoto l’Italia batte di grinta la Serbia e centra i quarti Mondiali

Singapore, 14 luglio 2025 – L'orgoglio, la grinta, la paura e infine il trionfo. Il Settebello vince 17-16 (rig) contro la Serbia campione olimpico in carica e conquista i quarti di finale del mondiale. Che sarebbe stata la prova per misurare le proprie ambizioni lo si sapeva e l'Italia, pur sudando freddo, non ha tradito le attese. La Serbia, dalla sua, prova a mettere subito le cose in chiaro, aprendo le marcature con Andic. Gli Azzurri difendono ordinati, ma faticano a trovare efficacia nelle proprie trame offensive. A stappare il punteggio è una conclusione di Cannella sul primo palo, bissata poco dopo da Di Somma in controfuga.

In questa notizia si parla di: serbia - italia - grinta - quarti

