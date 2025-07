Le bustine di nicotina aumentano il rischio di avvelenamento nei bambini | una nuova ricerca spiega come

Negli Stati Uniti le intossicazioni da nicotina tra i bambini sotto i sei anni sono in forte aumento, soprattutto per l’uso domestico di “nicotine pouches” aromatizzate e prive di confezioni a prova di bimbo. Gli esperti invitano a custodirle in luoghi sicuri e a parlarne con gli adolescenti, per prevenire incidenti spesso evitabili ma potenzialmente letali. 🔗 Leggi su Fanpage.it