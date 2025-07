Panatta loda Sinner | Il carro armato ha schiacciato Alcaraz Una cosa mi ha impressionato | ci vuole fegato…

Nel corso del podcast “ La Telefonata ” Adriano Panatta ha commentato la vittoria di Jannik Sinner in finale a Wimbledon ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz, analizzando le chiavi del successo del tennista italiano e le qualità dimostrate che lo hanno portato a sconfiggere l’iberico. L’ analisi del match: “ Ho visto a casa tutto il match punto per punto, non è stato certamente un un match paragonabile a quello di Parigi secondo me, anche perché c’è una superficie diversa, però a parte 4-5 giochi di prestigio del primo set di Alcaraz, che da 2-4 ha vinto 6-4, poi dopo il carro armato si è messo in moto e piano piano lo ha schiacciato “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Panatta loda Sinner: “Il carro armato ha schiacciato Alcaraz. Una cosa mi ha impressionato: ci vuole fegato…”

