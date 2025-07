Sonic the hedgehog 4 e il potere nascosto di amy rose che deve tornare

Il prossimo film dedicato a Sonic the Hedgehog sta attirando grande attenzione per le sue potenziali innovazioni narrative e l'introduzione di nuovi personaggi iconici. Tra le figure piĂą attese figura Amy Rose, la cui presenza sembra essere stata anticipata da alcuni indizi lasciati negli episodi precedenti. Questa pellicola potrebbe inoltre riprendere elementi della serie videoludica del 1993 Sonic CD, portando sul grande schermo tematiche legate al viaggio nel tempo e alle nuove dinamiche tra i personaggi.

