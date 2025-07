Juventus Next Gen è fatta per Mangiapoco! Sarà lui il nuovo portiere della Seconda Squadra bianconera | arriva la firma sul contratto che lo legherà a Madama!

di Marco Baridon Juventus Next Gen, Mangiapoco ha firmato: tutti gli aggiornamenti sul colpo in porta per la Seconda squadra. La Juventus Next Gen avrĂ un nuovo “guardiano” della porta: trattasi di Stefano Mangiapoco. Come appreso da Juentusnews24, il classe 2004, proveniente dalla Giana Erminio, ha firmato il contratto che lo legherĂ al club bianconero per i prossimi tre anni con opzione per una quarta stagione. Mangiapoco ha meritato la chiamata da parte della Seconda Squadra juventina soprattutto nella scorsa stagione, in cui si è guadagnato la “fama” di uno tra i migliori portieri della Serie C. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, è fatta per Mangiapoco! SarĂ lui il nuovo portiere della Seconda Squadra bianconera: arriva la firma sul contratto che lo legherĂ a Madama!

