Settebello cuore e batticuore | Serbia battuta ai rigori L' Italia è già ai quarti del Mondiale

Ai Mondiali di Singapore, nella seconda uscita, 13-13 nei tempi regolamentari e poi il 17-16 che ci manda già ai quarti. Ingiusta espulsione di Nikola Jaksic. Campagna: "In acqua senza fare calcoli, bravi".

Pallanuoto, l’Italia sfata il tabù rigori! Il Settebello supera la Serbia e avanza ai quarti ai Mondiali! - L’ Italia batte la Serbia per 17-16 ai tiri di rigore (13-13 il risultato al termine dei tempi regolamentari) nel secondo turno del Girone A dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile e centra il passaggio diretto ai quarti di finale: gli azzurri del CT Sandro Campagna vincono il raggruppamento ed affronteranno nella seconda fase la vincente della sfida tra la seconda del Girone C e la terza del Girone D.

