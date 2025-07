Il dramma di Diletta Pagliano | delicato intervento alla testa

La drammatica storia di Diletta Pagliano, l'operazione di oltre dieci ore e il coraggio di condividere la sua lotta contro i meningiomi. Ecco cosa è successo all'ex volto di Uomini e Donne Ha affrontato una battaglia silenziosa e ora ha deciso di raccontarla. Diletta Pagliano, ex volto noto di Uomini e Donne, ha vissuto settimane di paura e speranza, dopo un intervento chirurgico impegnativo, lungo più di dieci ore, per rimuovere due meningiomi che premevano sulla sua testa. Non si è nascosta, nonostante il dolore. È tornata sui social per parlare direttamente ai suoi fan. Ha aperto il cuore, spiegando che la diagnosi è arrivata dopo giorni di fitte insopportabili alla nuca, vertigini continue, un senso di instabilità che le toglieva il respiro.

