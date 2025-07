Dazi USA Istituto Friedman | No alla guerra delle tariffe l’unica soluzione è la libertà economica

“L’Istituto Milton Friedman esprime forte preoccupazione per i dazi del 30% imposti dal Presidente Trump alle importazioni dall’Unione Europea, in vigore dal 1° agosto 2025. Seguendo i principi del nostro riferimento, il premio Nobel Milton Friedman, ribadiamo che il protezionismo è una politica economicamente dannosa, che penalizza i consumatori e frena la prosperitĂ . Questi dazi sono una tassa occulta sugli americani, che porterĂ a un aumento dei prezzi e a una riduzione del potere d’acquisto delle famiglie. Colpiranno inoltre le imprese integrate nelle catene di approvvigionamento transatlantiche, minando l’efficienza economica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dazi USA, Istituto Friedman: "No alla guerra delle tariffe, l’unica soluzione è la libertĂ economica"

