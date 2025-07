Campionati italiani Fispes di Grosseto doppio oro per Riccardo Dalla Mana

Come ai campionati indoor, per Riccardo Dalla Mana è doppietta anche ai campionati italiani outdoor. Ai nazionali Fispes, andati in scena a Grosseto il 12 e il 13 luglio, Dalla Mana ha conquistato l’oro nei 100 metri categoria T11 (non vedenti), facendo segnare 12"36 (-1.6). Correndo insieme. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: campionati - italiani - fispes - mana

Bronzo per le ragazze di Cesano Maderno ai Campionati Italiani a cronometro - Ottima prestazione delle ragazze di Cesano Maderno che vanno a medaglia ai Campionati Italiani a cronometro a squadre per donne allieve che si sono disputati a Roma sul circuito delle Terme di Caracalla.

Campionati italiani assoluti: successi e piazzamenti a Modena e Trentino - A Modena si è disputata la fase regionale dei campionati italiani assoluti per società , con la Self Montanari e Gruzza, terza tra le ragazze e con l’ Atletica Reggio sesta tra i maschi, davanti alla Self.

Due studenti di Pordenone conquistano i campionati italiani di astronomia - Pordenone, dopo aver ospitato la gara nazionale di meccanica, può di nuovo gioire dopo i risultati della finale nazionale dei XXIII Campionati Italiani di Astronomia.

Atletica Paralimpica, cadono 25 primati nazionali nella prima giornata dei Campionati Italiani Indoor; Atletica paralimpica, altra giornata all’insegna dei record ai Campionati Italiani Paralimpici di Atletica leggera indoor e Invernali di lanci; Campionati Italiani Paralimpici di Atletica leggera indoor e Invernali di lanci: Italia da record.

Assoluti paralimpici, Cicchetti nuovo primatista europeo nei 100 metri - Partenza record per i Campionati Italiani Assoluti di Atletica paralimpica a Grosseto (foto Bertolini/ Fispes). Riporta msn.com

Grosseto. Oney Tapia domina la gara di lancio del disco ai Campionati italiani Fispes di atletica - NewTuscia – GROSSETO – Il Campo Zauli di Grosseto sabato 12 e domenica 13 è stata la sede dei Campionati Italiani FISPES di Atletica su pista, manifestazione che ha messo di fronte i migliori speciali ... Secondo newtuscia.it