le domus de janas sarde sono patrimonio unesco come nasce la leggenda delle piccole fate

di Enza Plotino Janas è il loro nome piĂą comune, ma sono dette anche bajane e ajane, come a Ozieri, oppure fadas o virghines, come nel nuorese. Un patrimonio immenso della civiltĂ sarda prenuragica. Creature assai complesse e poliedriche, le janas sono donne nubili (bajane), vergini (virghines), riconducibili, nel nome jana, alla divinitĂ greca Diana. La leggenda le racconta irraggiungibili, donne di piccolissime dimensioni, pelle chiarissima e inviolabili da mano umana (di sesso maschile), pena la perdita dell’immortalitĂ . Queste piccole fate hanno abitato in minuscole case scavate nella roccia, le domus de janas, quasi 3. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

