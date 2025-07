White Lady | il cocktail che incanta dal 1919

Nel panorama dell’alta miscelazione internazionale, pochi cocktail riescono a combinare eleganza senza tempo e carattere deciso come il White Lady. Questo drink dai riflessi cristallini, riconosciuto ufficialmente dall’International Bartenders Association, rappresenta un equilibrio perfetto tra la forza aromatica del gin, la dolcezza agrumata del triple sec e l’aciditĂ vivace del limone. Con la sua gradazione alcolica importante e il profilo gustativo raffinato, il White Lady si è guadagnato un posto d’onore tra i cocktail che hanno fatto la storia della mixology mondiale. Un cocktail nato da una leggenda parigina. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - White Lady: il cocktail che incanta dal 1919

