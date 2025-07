Prosegue l’estate sangiulianese al via l’edizione 2025 di ‘Bagni di Stelle’

San Giuliano Terme (Pisa), 14 luglio 2025 – Il clima da sogno di Bagni di Stelle, terza serie di eventi del cartellone dell' Estate sangiulianese, è pronto a scaldare il cuore di San Giuliano Terme, con quattro serate all’insegna della magia tra arte, musica e cielo stellato, animate da spettacoli di teatro e circo contemporaneo, laboratori creativi per i più piccoli e l’emozione di osservare le stelle in compagnia. Le date interessate saranno il 18 e 25 luglio, e i giorni 1 e 8 agosto, con eventi gratuiti per tutti, grandi e piccini, promossi dal Comune in collaborazione con Antitesi, ad ingresso libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prosegue l’estate sangiulianese, al via l’edizione 2025 di ‘Bagni di Stelle’

In questa notizia si parla di: stelle - estate - sangiulianese - bagni

Glow cosmico: il beauty dell’estate secondo le stelle (e Astra Make-Up) - Tre segni zodiacali, tre mood in technicolor. Le stelle ispirano i beauty look dell’estate tra glow lunari, sguardi magnetici e minimalismo chic.

Cinema sotto le stelle e saldi estivi: a San Marino Outlet Experience l’estate è speciale - L'estate è iniziata, portando con sé l’energia e l'entusiasmo che caratterizzano questa stagione, nonché il desiderio di godere appieno del periodo.

Mondolfo e Marotta, sarà un’estate alle stelle - Red Canzian, Gabriele Corsi, Paolo Cevoli, Alessandro Bergonzoni, Max Paiella, Mario Lavezzi, Donatella Rettore, Max Giusti e altri ancora.

DUE SETTIMANE DI GRANDE CINEMA ALL'APERTO A SAN GIULIANO TERME Si accendono i riflettori al Parterre di San Giuliano Terme per una nuova imperdibile edizione di "Cinema sotto le stelle", la rassegna cinematografica a ingresso gratuito curata d Vai su Facebook

Prosegue l’estate sangiulianese, al via l’edizione 2025 di ‘Bagni di Stelle’; Al via l'edizione 2025 di 'Bagni di Stelle' a San Giuliano Terme; Al via l'edizione 2025 di 'Bagni di Stelle' a San Giuliano Terme.

A San Giuliano Terme arriva l'edizione 2025 di “Bagni di Stelle” - Il clima da sogno di Bagni di Stelle, terza serie di eventi del cartello dell'Estate sangiulianese, è pronto a scaldare il cuore di San Giuliano Terme, ... Segnala gonews.it

Al via l'edizione 2025 di 'Bagni di Stelle' a San Giuliano Terme - Prende il via il 18 luglio l'attesa rassegna culturale, artistica e sociale tra tradizione e innovazione, con appuntamenti che proseguiranno il 25 luglio e i giorni 1 e 8 agosto ... Da pisatoday.it