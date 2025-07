Dazi Trump | Derubati per decenni su commercio e difesa da amici e nemici Ue | Controdazi per 72 mld € agli Usa

Trump torna a ribadire un concetto che aveva già espresso in passato, dall'Ue minacce di controdazi Donald Trump è tornato a parlare dei dazi, e lo ha fatto tramite un post su Truth: "Gli Stati Uniti d'America sono stati derubati su commercio (e difesa) da amici e nemici, allo stesso modo, pe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dazi, Trump: "Derubati per decenni su commercio e difesa da amici e nemici", Ue: "Controdazi per 72 mld € agli Usa"

In questa notizia si parla di: trump - dazi - derubati - commercio

Dazi sul cinema: trapelata la bozza del piano di Jon Voight per aiutare Trump - È trapelata una bozza del piano di Jon Voight per Hollywood, che include un incentivo fiscale federale del 10% per la produzione cinematografica e televisiva, abbinato a un “ test culturale ” americano simile alle regole del Regno Unito.

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Trump parla dei dazi, spiegando che la scadenza del primo agosto non sarà prorogata Vai su Facebook

Dazi, Sefcovic (Ue): «Individuate nuove contromisure per 72 miliardi di importazioni dagli Usa; Dazi Usa al 30% dal 1° agosto per Ue, Trump: Noi derubati per decenni da amici e nemici; L'Ue vuole trattare con Trump, per ora niente rappresaglie. Trump: tutti ci hanno truffato - UE: Pronti a discutere di barriere non tariffarie ma non le nostre norme.

Dazi, l'accusa di Trump: "Derubati per decenni da amici e nemici" - Il presidente americano tiene la barra dritta dopo la lettera spedita all'Ue con tariffe al 30 per cento: "Così è insostenibile" ... Scrive msn.com

Dazi Usa al 30% dal 1° agosto per Ue, Trump: "Noi derubati per decenni da amici e nemici" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dazi Usa al 30% dal 1° agosto per Ue, Trump: 'Noi derubati per decenni da amici e nemici' ... Segnala tg24.sky.it