Violenza shock ad Ardea | prova ad affogare la compagna poi aggredisce il figlio disabile

Violenza shock ad Ardea: madre e figlio finiscono in ospedale. Momenti di terrore ad Ardea, (Roma) dove un uomo di 53 anni ha aggredito violentemente la compagna e il figlio disabile di lei, provocando ferite tali da richiedere il ricovero in ospedale con prognosi rispettivamente di 60 e 40 giorni. La donna, dopo l'aggressione, è riuscita a contattare i carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo, denunciando immediatamente l'uomo prima di essere trasportata all'ospedale di Pomezia. La ricostruzione dell'aggressione. Secondo quanto emerso, l'attacco si è verificato nel pomeriggio di oggi, 14 luglio, ma già dalla mattina l'uomo aveva mostrato comportamenti violenti.

In questa notizia si parla di: ardea - figlio - violenza - shock

Violenza shock ad Ardea: prova ad affogare la compagna poi, aggredisce il figlio disabile.

