Avellino prega per Pippo cane di quartiere investito

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato investito mentre attraversava in una delle strade cittadine del centro, mettendo in allarme una cittĂ intera: è il cane Pippo, insignito dal Consoglio comunale di Avellino anche del titolo di cane di quartiere perchè non c’è nessuno in cittĂ che non lo conosce e non si preoccupa per lui. I fatti poco fa a via Campane: i dettagli dell’investimento sono ancora da chiarire: per fortuna Pippo è rimasto vigile, anche se presenta qualche frattura alle zampe e al naso, Immediato l’intervento dei cittadini presenti sul posto: sul luogo dell’incidente il servizio veterinario dell’ASL, che ha provveduto a trasportare Pippo per le cure del caso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino prega per Pippo, cane di quartiere investito

