Jannik Sinner vince Wimbledon | analisi di una vittoria che cambia gli equilibri del tennis mondiale

Jannik Sinner ha scritto una pagina indelebile nella storia del tennis italiano. Sui prati sacri dell'All England Club, l'altoatesino ha conquistato il suo primo Wimbledon, diventando il primo italiano a trionfare nella 138esima edizione del torneo piĂą prestigioso al mondo. Una vittoria che sa di riscatto e di consacrazione definitiva. Jannik Sinner La finale contro Carlos Alcaraz è stata un capolavoro di tennis e di carattere. Dopo aver perso il primo set 4-6, Sinner ha ribaltato completamente l'inerzia del match, imponendosi con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 in poco piĂą di tre ore di battaglia.

