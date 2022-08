Roma - Shakhtar per l' Ucraina | l' incasso per donare cibo e cure

OfficialASRoma : ?? Roma-Shakhtar è SOLD OUT! ?? Grazie a tutti i tifosi giallorossi! ???? ?? La serata inizierà alle 19:45 con la pre… - OfficialASRoma : ?? Apertura cancelli: 18:15 ?? Presentazione squadra: 19:45 ?? Calcio d'inizio: 20:45 ?? Performance di Blanco: fine pr… - OfficialASRoma : ????? A rendere ancora più speciale il nostro ritorno allo Stadio Olimpico il 7 agosto ci sarà l'esibizione di Blanco… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Roma: incasso amichevole contro Shakhtar donato al club ucraino Il logo dell'UNHCR esibito sulle maglie dai giallorossi - kernel_1973 : RT @RomaNelCervello: Ci sono squadre che hanno provato ad approfittare della situazione in Ucraina per 'depredare' lo Shakhtar. E poi c'è l… -

La presentazione, la festa, la partita. Ma anche il pensiero rivolto al popolo ucraino.di questa sera all'Olimpico (sold out, oltre 65mila spettatori previsti) avrà anche, se non soprattutto, una finalità benefica. Per prima cosa tutto l'incasso sarà donato allo..., un sold - out anche per la solidarietà. Tante le iniziative per il popolo ucraino questa sera all'Olimpico, nell'amichevole d'esordio casalinga della. Dal logo dell'UNHCR, ...Il logo dell’Unhcr esibito sulle maglie dai giallorossi. La donazione a sostegno dello «Shelter Center Arena Lviv», lo stadio di calcio di Leopoli convertito in un rifugio a causa della guerra ...La Roma affronta lo Shakhtar Donetsk in amichevole: Dybala gioca la prima gara all'Olimpico, tutto esaurito per l'occasione.