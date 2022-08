Roma, il Tottenham non molla Zaniolo: Mourinho è stato chiaro (Di domenica 7 agosto 2022) Nicolò Zaniolo rimane al centro delle voci di mercato. Il giocatore della Roma piace molto al Tottenham e ad Antonio Conte. Secondo Repubblica,... Leggi su calciomercato (Di domenica 7 agosto 2022) Nicolòrimane al centro delle voci di mercato. Il giocatore dellapiace molto ale ad Antonio Conte. Secondo Repubblica,...

AlfredoPedulla : #Zaniolo-#Tottenham: possibile blitz a #Londra di #Pinto. È un profilo da sempre apprezzato da #Paratici (il famoso… - AlfredoPedulla : La #Roma tra #Georginio e ?? per altri due super colpi. La #Lazio mai in lizza per #Belotti che ha in #Mourinho un e… - sportli26181512 : Roma, il Tottenham non molla Zaniolo: Mourinho è stato chiaro: Nicolò Zaniolo rimane al centro delle voci di mercat… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Calciomercato Roma, Belotti dice no al Wolverhampton. Zaniolo-Tottenham, parti distanti - napolista : Repubblica: il Tottenham vuole Zaniolo. La Roma per ora resiste, ma a 50 milioni cash cambia tutto Tre giorni fa T… -