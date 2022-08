Roma. ‘Aiutatemi, stanno picchiando la mamma’: ma lei si rifiuta di denunciare (Di domenica 7 agosto 2022) Voleva aiutare la mamma, fare qualcosa per evitare che lei venisse picchiata e pestata di botte. Così, non ci ha pensato due volte: si è procurato un telefono, ha digitato il numero del 112 e ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Un disperato grido di aiuto per mettere fine a quell’incubo, a quelle violenze. Da una parte della cornetta un bimbo, dall’altra gli agenti che sono immediatamente intervenuti nell’abitazione per capire cosa effettivamente stesse accadendo tra quelle quattro mura. La segnalazione del bimbo per aiutare la mamma Qualche giorno fa al 112 è arrivata una segnalazione. Poche parole, ma un grido di aiuto: ‘Correte, aiutatemi, un uomo sta picchiando la mamma’. Non è chiaro se quell’uomo sia il papà del bambino, il compagno della donna, ma quello che è certo è che quando le volanti sono arrivate sul posto, in un’abitazione alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 agosto 2022) Voleva aiutare la mamma, fare qualcosa per evitare che lei venisse picchiata e pestata di botte. Così, non ci ha pensato due volte: si è procurato un telefono, ha digitato il numero del 112 e ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Un disperato grido di aiuto per mettere fine a quell’incubo, a quelle violenze. Da una parte della cornetta un bimbo, dall’altra gli agenti che sono immediatamente intervenuti nell’abitazione per capire cosa effettivamente stesse accadendo tra quelle quattro mura. La segnalazione del bimbo per aiutare la mamma Qualche giorno fa al 112 è arrivata una segnalazione. Poche parole, ma un grido di aiuto: ‘Correte, aiutatemi, un uomo stala. Non è chiaro se quell’uomo sia il papà del bambino, il compagno della donna, ma quello che è certo è che quando le volanti sono arrivate sul posto, in un’abitazione alla ...

