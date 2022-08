Perde il controllo del quad e va a sbattere sulle auto in sosta | Ivan morto a 32 anni

(Di domenica 7 agosto 2022) Un incidente inavvenuto sabato pomeriggio a Villanova di Guidonia , è costato la vita aPrinzivalli, 32. La vittima stava guidando la moto in via Carlo Alberto, nei pressi dell'...

La vittima stava guidando la moto in via Carlo Alberto, nei pressi dell'abitazione di un amico che gli aveva prestato il mezzo, quando ha perso ilandando a sbattere contro alcune auto in ...Nel pomeriggio, grave incidente stradale sulla Sp 64 tra Isolabona e Castelvittorio. Stando a una prima ricostruzione un'auto si è scontrata violentemente contro un guardrail finendo poi contro il ... Perde controllo quad, morto 32enne in provincia di Roma È avvenuto ieri sera a Villanova, frazione del comune di Guidonia Montecelio Un uomo di 32anni, italiano, è morto nella tarda serata di ieri a Villanova, frazione del comune di Guidonia Montecelio, in ...Un uomo di 32anni, italiano, è morto nella tarda serata di ieri a Villanova, frazione del comune di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, dopo aver perso il controllo del quad su cui viaggiava ch ...