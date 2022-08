Perde i sensi mentre fa il bagno in mare: 19enne salvato in extremis (Di domenica 7 agosto 2022) Poteva finire in tragedia, quella che doveva essere una domenica passata al mare. Ma per fortuna degli “angeli” hanno vegliato su di lui e lo hanno salvato. Un ragazzo di 19 anni nel pomeriggio di oggi ha rischiato di morire annegato a Sabaudia, nel tratto di mare in zona Sacramento, di fronte ai Pantani d’Inferno. A darne notizia il sindaco, Alberto Mosca, felicissimo di come si sia conclusa la vicenda. “Ad essere salvato dai bagnini del servizio salvataggio ‘spiagge Sicure’ – spiega il Primo Cittadino – attivato dall’Amministrazione comunale nelle spiagge libere, è stato un 19enne. Il giovane era in spiaggia con la famiglia quando è entrato in acqua ed ha perso i sensi. I bagnini hanno subito intuito che il ragazzo era in difficoltà. Si sono tuffati e hanno evitato la tragedia. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 agosto 2022) Poteva finire in tragedia, quella che doveva essere una domenica passata al. Ma per fortuna degli “angeli” hanno vegliato su di lui e lo hanno. Un ragazzo di 19 anni nel pomeriggio di oggi ha rischiato di morire annegato a Sabaudia, nel tratto diin zona Sacramento, di fronte ai Pantani d’Inferno. A darne notizia il sindaco, Alberto Mosca, felicissimo di come si sia conclusa la vicenda. “Ad esseredai bagnini del servizio salvataggio ‘spiagge Sicure’ – spiega il Primo Cittadino – attivato dall’Amministrazione comunale nelle spiagge libere, è stato un. Il giovane era in spiaggia con la famiglia quando è entrato in acqua ed ha perso i. I bagnini hanno subito intuito che il ragazzo era in difficoltà. Si sono tuffati e hanno evitato la tragedia. ...

