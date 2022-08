Ornella Muti passato shock: “Avrei dovuto abortire ma il Signore mi ha fermato” (Di domenica 7 agosto 2022) Ornella Muti, l’attrice italiana amatissima, ha fatto una confidenza choc, parlando della sua volontà di abortire, e di credere che il Signore l’abbia fermata. L’attrice romana si è confessata alla stampa, parlando a cuore aperto della sua esperienza con la maternità e della grande sofferenza che ha vissuto nella delicata decisione. Il suo vero nome L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 7 agosto 2022), l’attrice italiana amatissima, ha fatto una confidenza choc, parlando della sua volontà di, e di credere che ill’abbia fermata. L’attrice romana si è confessata alla stampa, parlando a cuore aperto della sua esperienza con la maternità e della grande sofferenza che ha vissuto nella delicata decisione. Il suo vero nome L'articolo proviene da CheSuccede.it.

