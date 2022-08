Francesco Totti e Noemi, ecco quando usciranno allo scoperto: l’accordo (Di domenica 7 agosto 2022) La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far rumore e i paparazzi sono sempre al lavoro alla ricerca dello scatto perfetto, che li immortali in dolce compagnia. Per adesso poco o niente si sa sulla conduttrice (solo rumor e voci di corridoio poi smentite), mentre è quasi certo che l’ex capitano della Roma abbia una storia con Noemi Bocchi. I due sono stati beccati negli stessi posti in più occasioni, ma mancano degli scatti che li ritraggano insieme. Dietro a tutta questa discrezione e voglia di privacy pare ci sia un accordo particolare. Francesco Totti e Noemi Bocchi, c’è un accordo segreto? Secondo quello che riporta Il Messaggero, Francesco Toti e Noemi Bocchi avrebbero un patto: restare nell’ombra fino a che la situazione con ... Leggi su biccy (Di domenica 7 agosto 2022) La separazione tra Ilary Blasi econtinua a far rumore e i paparazzi sono sempre al lavoro alla ricerca dello scatto perfetto, che li immortali in dolce compagnia. Per adesso poco o niente si sa sulla conduttrice (solo rumor e voci di corridoio poi smentite), mentre è quasi certo che l’ex capitano della Roma abbia una storia conBocchi. I due sono stati beccati negli stessi posti in più occasioni, ma mancano degli scatti che li ritraggano insieme. Dietro a tutta questa discrezione e voglia di privacy pare ci sia un accordo particolare.Bocchi, c’è un accordo segreto? Secondo quello che riporta Il Messaggero,Toti eBocchi avrebbero un patto: restare nell’ombra fino a che la situazione con ...

