Espanyol: De Laurentiis è saltato in campo all'intervallo per rimproverare l'arbitro per la durezza dell'Espanyol (Di domenica 7 agosto 2022) 2022-08-07 12:00:53 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito Marca: Eil titolare del Napoli non ha esitato un solo istante ad invadere il campo di gioco e ad avvicinarsi all'arbitro dell'amichevole contro la squadra di parrocchetti per dirgli che non era contento della gestione dei cartellini. In precedenza, prima che l'arbitro segnalasse la fine del primo tempo, si era già rivolto a uno dei presenti per rimproverargli un'azione, accompagnato da diversi membri della sua cupola. Dopo questo episodio, Aurelio de Laurentiis ha fatto un ulteriore passo avanti, e alla fine della prima parte, mentre i protagonisti si stavano dirigendo verso gli spogliatoi, si è rivolto direttamente all'arbitro, che ha criticato con rabbia la durezza con cui venivano ...

