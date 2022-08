Elezioni 2022, strappo Calenda ridà fiato a ex Fi di Azione (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – Lo strappo di Calenda fa salire alle stelle la tensione nel campo progressista. Che vede scendere dal treno in corsa della coalizione il leader di Azione, ma la decisione “più difficile della mia vita politica” come l’ha definita lo stesso Calenda, sembra far tirare un sospiro di sollievo dagli ex azzurri, passati con Azione dopo la non fiducia a Draghi del partito di Berlusconi. La più netta è la ministra per il Sud, Mara Carfagna: “Avanti con Azione! Sarà una battaglia rischiosa ma bellissima: quella per ricostruire in Italia un polo liberale e moderato che non sia schiavo di sovranisti e populisti. Finalmente!”, scrive su Twitter. Per la collega Mariastella Gelmini “grazie al coraggio di Carlo Calenda da oggi l’Italia, tra la sinistra di Fratoianni ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – Lodifa salire alle stelle la tensione nel campo progressista. Che vede scendere dal treno in corsa della coalizione il leader di, ma la decisione “più difficile della mia vita politica” come l’ha definita lo stesso, sembra far tirare un sospiro di sollievo dagli ex azzurri, passati condopo la non fiducia a Draghi del partito di Berlusconi. La più netta è la ministra per il Sud, Mara Carfagna: “Avanti con! Sarà una battaglia rischiosa ma bellissima: quella per ricostruire in Italia un polo liberale e moderato che non sia schiavo di sovranisti e populisti. Finalmente!”, scrive su Twitter. Per la collega Mariastella Gelmini “grazie al coraggio di Carloda oggi l’Italia, tra la sinistra di Fratoianni ...

Mov5Stelle : Le autocandidature per le prossime elezioni Politiche sono aperte. Ciascun iscritto, che ne abbia i requisiti, ha i… - borghi_claudio : Questo articolo per cominciare a familiarizzarsi con i nuovi collegi e con la legge elettorale. Ne parleremo nei pr… - carlosibilia : La situazione elezioni 2022 è questa...voi chi scegliereste? #Conte #LettaCalenda #bonino #Meloni #Berlusconi… - ledicoladelsud : Elezioni 2022, strappo Calenda ridà fiato a ex Fi di Azione - GemmaSuraci : RT @Agenzia_Ansa: 'Tra tante difficoltà, internazionali e domestiche, ora è il momento della Politica con la P maiuscola. Abbiamo un'opport… -