Elezioni 2022, Berlusconi: "Vedo indizi di una campagna bruttissima' (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – "Vedo i prodromi di una campagna bruttissima, fatta per l'ennesima volta di demonizzazione. A sinistra non riescono a dire altro, perché su ogni altro tema sono lacerati. Da parte nostra invece parleremo di contenuti, del nostro progetto per far ripartire l'Italia". Lo scrive su Twitter Silvio Berlsuconi. L'articolo proviene da Italia Sera.

