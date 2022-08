Di Maio strappa un seggio blindato al “partito di Bibbiano” ma Conte prepara una trappola grazie a un big…

(Di domenica 7 agosto 2022) Non è un diritto di tribuna ma poco ci manca. Luigi Diieri hato a Letta unper sè e Tabacci, ma forse solo un altro paio di suoi fedelissimi, tra tutti coloro che hanno abbandonato il M5S sperando in un percorso luminoso di Impegno civico, riusciranno a farsi candidare, ma chissà se a farsi eleggere. “Le persone – ha commentato ieri sera Di– possono fare la differenza, nel rappresentare le comunità. Questa è una grande sfida, la grande ambizione di Impegno civico, è aggregare. A impegno civico si aggiungeranno altre realtà civiche e politiche che vogliono intraprendere questo percorso con noi. Il nostro obiettivo è quello di mettere insieme coloro che rappresentano i territori e che possono fare la differenza rispetto a una competizione elettorale che adesso entra nel vivo. Le coalizioni ...

Per Letta è quella di chiudersi in una nuova riunione con Luigi Die Bruno Tabacci. La loro lista ci sarà, c'è l'accordo sugli uninominali, ma i dettagli restano nella nebbia. Per Fratoianni le ......Renzi e Gentiloni che '' al Pd il 30% dei collegi uninominali da cui saranno 'stornati' i collegi assegnati a eventuali partiti che s'inseriranno nella coalizione di centrosinistra. Di, ... Se il M5S strappa pronta la scissione bis. Pattuglia di 15 deputati verso Di Maio Sono gli anelli deboli del Campo largo. E fanno fatica a trovare persone disposte a candidarsi per una battaglia che sembra persa in partenza. Sono gli uomini di Bruno Tabacci, Emma Bonino e Luigi Di ...La girandola di incontri, telefonate e colloqui – in qualche caso annunciati, poi smentiti – va avanti fino a sera. Intervallati da tweet incendiari, tentativi di ricucire, ...