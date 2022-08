Covid Cina, lockdown su isola Hainan: 80mila turisti 'in trappola' (Di domenica 7 agosto 2022) Circa 80mila turisti sono ''in trappola'', sull'isola tropicale di Hainan in Cina, dopo che le autorità di Pechino hanno imposto un rigido lockdown in seguito alla scoperta di un focolaio della ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 7 agosto 2022) Circasono ''in'', sull'tropicale diin, dopo che le autorità di Pechino hanno imposto un rigidoin seguito alla scoperta di un focolaio della ...

repubblica : Cina, focolaio Covid in città-resort. Bloccati 80mila turisti: potranno partire solo dopo 5 test negativi in 7 gior… - Agenzia_Ansa : Quasi un milione di persone sono state poste in lockdown in un sobborgo di Wuhan, la città centrale della Cina dove… - rosdefilippis : RT @umanesimo: Il leghista Grimoldi: protestò contro la lettura del Diario di Anna Frank a scuola perché venivano descritte parti intime… - TV7Benevento : Covid Cina, lockdown su isola Hainan: 80mila turisti 'in trappola' - - schiettilaura : ???? Cina ???? Provincia di Shandong I residenti (decine di migliaia) spediti in campi di quarantena di Covid sotto la… -