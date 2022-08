Con Mou e Dybala la Roma sogna in grande. No, non come tutte le estati (Di domenica 7 agosto 2022) AGI - Se esistesse un saturimetro per misurare il livello di fiducia nel sangue dei tifosi Romanisti, ad agosto segnerebbe 100 fisso, ma già a fine ottobre scenderebbe sotto quota 94. A dicembre – succede tutti gli anni da 20 anni - il virus del disincanto sulla stagione calcistica in corso prende in genere il sopravvento dopo i primi, inspiegabili blackout, i primi, ma non ultimi punti buttati via senza un perché. Giocatori spacciati d'estate come top player che si rivelano modesti comprimari. Allenatori che accettano ‘rose' arrangiate pensando che la loro idea di calcio basterà a colmare le differenze con le grandi. Una stampa specializzata che non vede l'ora di armare maxi processi per vendere qualche copia in più, facendo salire la temperatura a Trigoria a livelli di anticiclone africano. come gli sta? #ASRoma ... Leggi su agi (Di domenica 7 agosto 2022) AGI - Se esistesse un saturimetro per misurare il livello di fiducia nel sangue dei tifosinisti, ad agosto segnerebbe 100 fisso, ma già a fine ottobre scenderebbe sotto quota 94. A dicembre – succede tutti gli anni da 20 anni - il virus del disincanto sulla stagione calcistica in corso prende in genere il sopravvento dopo i primi, inspiegabili blackout, i primi, ma non ultimi punti buttati via senza un perché. Giocatori spacciati d'estatetop player che si rivelano modesti comprimari. Allenatori che accettano ‘rose' arrangiate pensando che la loro idea di calcio basterà a colmare le differenze con le grandi. Una stampa specializzata che non vede l'ora di armare maxi processi per vendere qualche copia in più, facendo salire la temperatura a Trigoria a livelli di anticiclone africano.gli sta? #AS...

4Harrier : @wazzaCN Per me si giocava molto ma molto bene Poi io sono il primo ad essere vicino alla filosofia di Allegri, Anc… - W0land0 : @n9ve2 @Paolo72b L’anno scorso ha provato a 4fino ad inizio nov. quando ha capito che a 3 sfruttava al meglio il po… - Zizzi41 : @sergiogali5 Perché dopo la sconfitta a Catania 3a1 il pareggio a Palermo e la sconfitta con la Roma in 4 giornate?… - filoASRpain : @OnolyH @Bresingar_ Ah quello sicuro ma secondo me mou dopo la conference può fare un passo indietro riguardo l’EL,… - 7ettedecoppe : @LorisTorni Ad oggi si ma non è una tattica di Mou questa degli esterni alti a piede invertiti Mou gioca con i terz… -