Chi canta davvero Maracaibo? Né Giuni Russo né Raffaella Carrà: ecco chi l’ha scritta e cantata in verità (Di domenica 7 agosto 2022) E’ una canzone estremamente celebre, spesso associata all’estate, alle serate spensierate, a film più o meno trash. Un’associazione ardita, considerando il testo della canzone tutt’altro che allegro. E’ il destino delle canzoni la cui melodia fa muovere la testa e le anche, un po’ come le tracce di Stromae – enormi hit da discoteca dotate di testi tutt’altro che semplici (si pensi alla sua canzone forse più famosa ‘Alors on danse’). Parliamo di Maracaibo, grande hit degli anni ’80. Una canzone dal destino controverso, per almeno due ragioni. In primo luogo perché – come raccontava il Corriere qualche tempo fa – la canzone uscì dopo varie resistenze da parte delle case discografiche per gli argomenti trattati dal testo (testo che – parrebbe – racconterebbe una storia vera). scritta nel 1975 dal fiorentino David Riondino (volto noto della TV anni ’90) ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 7 agosto 2022) E’ una canzone estremamente celebre, spesso associata all’estate, alle serate spensierate, a film più o meno trash. Un’associazione ardita, considerando il testo della canzone tutt’altro che allegro. E’ il destino delle canzoni la cui melodia fa muovere la testa e le anche, un po’ come le tracce di Stromae – enormi hit da discoteca dotate di testi tutt’altro che semplici (si pensi alla sua canzone forse più famosa ‘Alors on danse’). Parliamo di, grande hit degli anni ’80. Una canzone dal destino controverso, per almeno due ragioni. In primo luogo perché – come raccontava il Corriere qualche tempo fa – la canzone uscì dopo varie resistenze da parte delle case discografiche per gli argomenti trattati dal testo (testo che – parrebbe – racconterebbe una storia vera).nel 1975 dal fiorentino David Riondino (volto noto della TV anni ’90) ...

