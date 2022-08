Capo Aiea, un nostro team deve recarsi a Zaporizhzhia (Di domenica 7 agosto 2022) Il team dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) "deve recarsi a Zaporizhzhia, proprio come abbiamo fatto a Chernobyl e nell'Ucraina meridionale all'inizio dell'anno. Possiamo mettere ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 7 agosto 2022) Ildell'Agenzia internazionale per l'energia atomica () ", proprio come abbiamo fatto a Chernobyl e nell'Ucraina meridionale all'inizio dell'anno. Possiamo mettere ...

DaNotizie : RT @LeonardoPress1: Il capo dell’AIEA preoccupato per i bombardamenti alla centrale nucleare di Zaporizhia - LeonardoPress1 : Il capo dell’AIEA preoccupato per i bombardamenti alla centrale nucleare di Zaporizhia - OvileItalia : RT @angelo_falanga: l'AIEA ha espresso preoccupazione per il bombardamento della centrale nucleare di Zaporozhye - e ancora una volta non u… - angelo_falanga : l'AIEA ha espresso preoccupazione per il bombardamento della centrale nucleare di Zaporozhye - e ancora una volta n… - My_Salute : Il capo dell'AIEA, Rafael Mariano Grossi, ha espresso preoccupazione per gli attacchi alla centrale nucleare di… -