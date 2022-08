Beach volley, Nations Cup 2022: Mol/Sorum implacabili, Italia d’argento! (Di domenica 7 agosto 2022) È un argento luccicante quello conquistato da Enrico Rossi, Adrian Carambula, Paolo Nicolai e Samuele Cottafava nella prima edizione della Nations Cup di Beach volley, conclusa oggi a Vienna. Gli azzurri si sono dovuti inchinare allo strapotere dei campioni di tutto, Mol/Sorum che hanno trascinato al successo la Norvegia, battuta dall’Italia in due partite nella finale del girone ma oggi vittoriosa 2-1 nella finalissima. Rossi/Carambula, pur faticando, avevano regalato agli azzurri il punto dell’1-0 battendo 2-1 (21-15, 19-21, 15-13) Berntsen/Mol al termine di una sfida rocambolesca e divertente nella quale gli azzurri hanno rischiato grosso cedendo nel finale del secondo set quando la vittoria sembrava cosa fatta. A quel punto sono entrati in scena Mol/Sorum che hanno travolto con un ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) È un argento luccicante quello conquistato da Enrico Rossi, Adrian Carambula, Paolo Nicolai e Samuele Cottafava nella prima edizione dellaCup di, conclusa oggi a Vienna. Gli azzurri si sono dovuti inchinare allo strapotere dei campioni di tutto, Mol/che hanno trascinato al successo la Norvegia, battuta dall’in due partite nella finale del girone ma oggi vittoriosa 2-1 nella finalissima. Rossi/Carambula, pur faticando, avevano regalato agli azzurri il punto dell’1-0 battendo 2-1 (21-15, 19-21, 15-13) Berntsen/Mol al termine di una sfida rocambolesca e divertente nella quale gli azzurri hanno rischiato grosso cedendo nel finale del secondo set quando la vittoria sembrava cosa fatta. A quel punto sono entrati in scena Mol/che hanno travolto con un ...

