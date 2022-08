(Di domenica 7 agosto 2022) Dopo aver raggiunto la metà della classifica e aver vinto la Coupe de France lo scorso anno, ilspera di poter vivere un’altra stagione di successo, a partire dall’incontro in trasferta contro l’. Gli ospiti, invece, hanno chiuso la campagna 2021-22 al 14° posto e la loro principale priorità per questa stagione sarà quella di evitare la lotta per la retrocessione. Il calcio di inizio diè previsto domenica 7 agosto alle 15 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadre?L’si sta preparando per la sua ottava stagione consecutiva in Ligue 1, dopo aver concluso la scorsa stagione con sette punti di distacco dal terzetto di fondo. I padroni di casa di sabato hanno visto partire ...

periodicodaily : Angers – Nantes: pronostico e possibili formazioni #7agosto #ligue1 -

Periodico Daily

...00 ESTONIA MEISTRILIIGA Narva - Levadia 17:00 FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA KuPS - Honka 15:00 Oulu - HJK 18:00 FRANCIA LIGUE 1 Tolosa - Nizza 13:0015:00 Lens - Brest 15:00 Lilla - Auxerre ...... ore 13:00) Lens (in Lens - Brest, ore 15:00) Lille (in Lille - Auxerre, ore 15:00) Rennes (in Rennes - Lorient, ore 17:05) Le partite da almeno un gol per squadra, ore 15:00 ... Angers - Nantes: pronostico e possibili formazioni Nouvelle rencontre de Ligue 1 entre le Angers et Nantes, comptant pour la 1ère journée et avec la télévision ainsi que la chaîne qui diffuse le match dévoilées ci-dessous.Bienvenue sur le live de L'Équipe pour suivre ce match de football en direct entre Angers et Nantes (Ligue 1 Uber Eats, 1re journée). Le coup d'envoi de ce match, qui se déroulera au Stade Raymond-Kop ...