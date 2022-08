Amichevole Roma-Shaktar: intero ricavato sarà devoluto a club ucraino (Di domenica 7 agosto 2022) La Roma affronterà lo Shaktar Donetsk stasera (domenica 7 agosto) nell’ultimo test in vista del campionato di Serie A. L’intero ricavato dell’Amichevole sarà devoluto al club ucraino per il sostegno dello ‘Shelter Center Arena Lviv’. Si tratta dello stadio di Leopoli, convertito in un rifugio di emergenza per centinaia di rifugiati dalla crisi in corso. Questa la nota ufficiale comparsa sul sito del club giallorosso: “Il ricavato dell’Amichevole servirà per fornire loro cibo, cure mediche, assistenza all’infanzia e molto altro a chi ne ha bisogno”. La squadra, inoltre, scenderà in campo con il logo dell’UNHCR stampato sulle maglie. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Laaffronterà loDonetsk stasera (domenica 7 agosto) nell’ultimo test in vista del campionato di Serie A. L’dell’alper il sostegno dello ‘Shelter Center Arena Lviv’. Si tratta dello stadio di Leopoli, convertito in un rifugio di emergenza per centinaia di rifugiati dalla crisi in corso. Questa la nota ufficiale comparsa sul sito delgiallorosso: “Ildell’servirà per fornire loro cibo, cure mediche, assistenza all’infanzia e molto altro a chi ne ha bisogno”. La squadra, inoltre, scenderà in campo con il logo dell’UNHCR stampato sulle maglie. SportFace.

