Stroppa: «La rosa del Monza non è ancora completa ma c’è grande sintonia…» (Di sabato 6 agosto 2022) . Le parole del tecnico del club brianzolo Giovanni Stroppa è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset alla vigilia del trentaduesimo di finale di Coppa Italia tra Monza e Frosinone. Ecco le parole del tecnico del club brianzolo: PARTITA – «Innanzitutto vogliamo portare avanti questo lavoro intrapreso un mese fa. Sarà bello affrontare il Frosinone, mi auguro di vedere progressioni di lavoro. Purtroppo in questo periodo molti dei nuovi hanno dato forfait. C’è il giusto mix, ma spero di avere a disposizione i nuovi anche a livello di condizione». rosa completa – «A mio parere no, stiamo lavorando per questo, c’è grande sintonia con la società e c’è poco meno di un mese per poterla completare». QUANTO POSSONO DARE PESSINA, RANOCCHIA E SENSI – «Tanto, li abbiamo presi per ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 agosto 2022) . Le parole del tecnico del club brianzolo Giovanniè intervenuto ai microfoni di Sportmediaset alla vigilia del trentaduesimo di finale di Coppa Italia trae Frosinone. Ecco le parole del tecnico del club brianzolo: PARTITA – «Innanzitutto vogliamo portare avanti questo lavoro intrapreso un mese fa. Sarà bello affrontare il Frosinone, mi auguro di vedere progressioni di lavoro. Purtroppo in questo periodo molti dei nuovi hanno dato forfait. C’è il giusto mix, ma spero di avere a disposizione i nuovi anche a livello di condizione».– «A mio parere no, stiamo lavorando per questo, c’èsintonia con la società e c’è poco meno di un mese per poterlare». QUANTO POSSONO DARE PESSINA, RANOCCHIA E SENSI – «Tanto, li abbiamo presi per ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Stroppa: 'La rosa non è completa, ma c'è grande sintonia con la società' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MONZA - Stroppa: 'La rosa non è completa, ma c'è grande sintonia con la società' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Stroppa: 'La rosa non è completa, ma c'è grande sintonia con la società' - napolimagazine : MONZA - Stroppa: 'La rosa non è completa, ma c'è grande sintonia con la società' - apetrazzuolo : MONZA - Stroppa: 'La rosa non è completa, ma c'è grande sintonia con la società' -

Stroppa: "Rosa competitiva e nuovi acquisti valore aggiunto" Sport Mediaset Serie A, una settimana al via. Il Messaggero: "Inter e Juventus a caccia del Milan" Il Messaggero fa il punto sulla lotta scudetto del campionato che esattamente fra una settimana inizierà ufficialmente. Secondo il quotidiano romano, il pole position per vincere il titolo ... UFFICIALE, Marlon al Monza: cambiano i titolari della difesa di Stroppa UFFICIALE, Marlon al Monza, il difensore brasiliano ritorna a giocare in Italia, dopo una passata esperienza, questa volta al Monza con Stroppa ... Il Messaggero fa il punto sulla lotta scudetto del campionato che esattamente fra una settimana inizierà ufficialmente. Secondo il quotidiano romano, il pole position per vincere il titolo ...UFFICIALE, Marlon al Monza, il difensore brasiliano ritorna a giocare in Italia, dopo una passata esperienza, questa volta al Monza con Stroppa ...