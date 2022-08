"Solo Dio...": Mughini si sbrana il grillino, Veronica Gentili stacca i microfoni: caos totale (Di sabato 6 agosto 2022) Scontro durissimo tra Ettore Licheri e Giampiero Mughini a Controcorrente, il talk show di rete 4 condotto da Veronica Gentili. Licheri, grillino, parla del centrosinistra in modo duro: "Non riusciamo a capire che cosa stanno facendo. C'è uno sbilanciamento del Pd che non ha nulla per il sociale e per l'ambiente. Si sta creando una cosa sola, anche agli occhi degli italiani. Noi siamo qualcosa di diverso. Stanno creando una creatura squisitamente elettorale". A questo punto, alzando gli occhi al cielo, è intervenuto Giampiero Mughini che interrompendolo ha affermato: "Mi dice che Carlo Calenda non ha nulla di programmatico? L'agenda Draghi non esiste? C'è un limite a tutto. Parliamo di un governo nato in una situazione di emergenza e da un pasticcio, è vero, ma dire che Draghi è stato messo lì ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Scontro durissimo tra Ettore Licheri e Giampieroa Controcorrente, il talk show di rete 4 condotto da. Licheri,, parla del centrosinistra in modo duro: "Non riusciamo a capire che cosa stanno facendo. C'è uno sbilanciamento del Pd che non ha nulla per il sociale e per l'ambiente. Si sta creando una cosa sola, anche agli occhi degli italiani. Noi siamo qualcosa di diverso. Stanno creando una creatura squisitamente elettorale". A questo punto, alzando gli occhi al cielo, è intervenuto Giampieroche interrompendolo ha affermato: "Mi dice che Carlo Calenda non ha nulla di programmatico? L'agenda Draghi non esiste? C'è un limite a tutto. Parliamo di un governo nato in una situazione di emergenza e da un pasticcio, è vero, ma dire che Draghi è stato messo lì ...

Val1Rosa : RT @a_meluzzi: Il corpo è mio e di Dio . Nessunuomo per nessuna ragione anche apparentemente giusta può fare su di esso ciò che io non vogl… - ilSignore_miama : RT @Mras0107: La Chiesa deve diffondere la Luce nel mondo. Una Chiesa che non parla di Dio, ma solo dell'uomo, diviene un'associazione uman… - rafeyoc : RT @a_meluzzi: Il corpo è mio e di Dio . Nessunuomo per nessuna ragione anche apparentemente giusta può fare su di esso ciò che io non vogl… - MartyRockstar : @emsfill è tipo il quarto tweet di fila che leggo di Mahmood sprecato in Italia... ad una certa anche basta. Che ne… - S_soldato_Maria : RT @Mras0107: La Chiesa deve diffondere la Luce nel mondo. Una Chiesa che non parla di Dio, ma solo dell'uomo, diviene un'associazione uman… -