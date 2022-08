Scandalo reale, un uomo dichiara: “Sono il figlio segreto di Carlo e Camilla e voglio il trono” (Di sabato 6 agosto 2022) Carlo e Camilla hanno un figlio segreto? C’è un vero e proprio terremoto che sta scuotengo la famiglia reale inglese e che riguarda Carlo e Camilla. Si tratta di uno Scandalo a tutti gli effetti che, se risultasse vero, sarebbe un bel problema, specialmente per la successione al trono. Stiamo parlando di un figlio segreto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 6 agosto 2022)hanno un? C’è un vero e proprio terremoto che sta scuotengo la famigliainglese e che riguarda. Si tratta di unoa tutti gli effetti che, se risultasse vero, sarebbe un bel problema, specialmente per la successione al. Stiamo parlando di unL'articolo proviene da Novella 2000.

