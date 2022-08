Salvini a Lampedusa: selfie, bagno e giro in barca. E poi loda Cingolani: ha tutta la mia stima (Di sabato 6 agosto 2022) Il leader leghista: «Un bis di Draghi? Non ci sarà bisogno di minestroni con Pd e M5S». La notte passata nella villa extralusso di Berlusconi: «Lui non ci viene mai e io mi sono sacrificato» Leggi su corriere (Di sabato 6 agosto 2022) Il leader leghista: «Un bis di Draghi? Non ci sarà bisogno di minestroni con Pd e M5S». La notte passata nella villa extralusso di Berlusconi: «Lui non ci viene mai e io mi sono sacrificato»

lauraboldrini : Le visite di Salvini per strumentalizzare i migranti? A marzo in Polonia: rispedito a casa dal sindaco che gli ric… - GiovaQuez : Salvini ci fa sapere che a Lampedusa ha dormito nella villa di Berlusconi. 'Ho dormito bene, comunque. Berlusconi m… - AMorelliMilano : A Lampedusa arriva Salvini e Lamorgese sposta immigrati e imbarcazioni per nascondere il tutto dalle telecamere. Ma… - Alessan88465179 : #Salvini si è presentato all’hotspot di Lampedusa ad agitare la solita, squallida propaganda sulla pelle degli ulti… - Baldassarre_31 : RT @ConteZero76: A friendly reminder per Salvini: c'abbiamo i russi che bombardano gli ospedali, violentano le ucraine, castrano i prigioni… -